Moederbedrijf Facebook wil groot datacenter bouwen in Zeewolde

Meta, het moederbedrijf van Facebook, wil een groot datacenter bouwen in Zeewolde. Het Amerikaanse techconcern laat weten dat de plannen daarvoor zijn goedgekeurd door de burgemeester en wethouders van de gemeente in het zuiden van Flevoland. De ontwerpplannen worden nu ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Zeewolde.

Wanneer Meta daadwerkelijk aan de bouw gaat beginnen is nog niet bekend. ‘We hebben dit gedaan voor het geval dat het voor onze bedrijfsvoering nodig is om onze infrastructuur uit te breiden’, laat een woordvoerster weten. ‘Op dit moment ligt onze focus op het voldoen aan de vergunnings- en goedkeuringsprocessen die vereist zijn door de Nederlandse autoriteiten.’ Het datacenter moet op een bedrijventerrein van 166 hectare komen, en wordt daarmee het grootste van Nederland.

Google heeft in Nederland al twee datacenters. De tweede werd afgelopen december in het Noord-Hollandse Middenmeer in gebruik genomen. Het eerste serverpark van Google werd in Eemshaven in Groningen geopend.