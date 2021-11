OM: zussen Holleeder oprecht, geloofwaardig en moedig

De belastende verklaringen die Astrid en Sonja Holleeder over hun broer Willem hebben afgelegd zijn authentiek, geloofwaardig, consistent en niet ingestoken vanuit financiële motieven. Dat zeiden de aanklagers in het hoger beroep van de strafzaak tegen Willem Holleeder in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank Schiphol. Daar begon het Openbaar Ministerie woensdag aan het slotbetoog, dat naar verwachting donderdag aan het einde van de dag uitmondt in de strafeis.

Holleeder (63) kreeg in de zomer van 2019 een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Volgens de rechtbank stond vast dat hij in de periode 2003 - 2006 opdracht gaf voor de moorden op Cor van Hout, Willem Endstra, Kees Houtman, John Mieremet en Thomas van der Bijl. De verklaringen van zijn zussen Astrid en Sonja speelden een belangrijke rol in het oordeel van de rechtbank, net als die van zijn vroegere vriendin Sandra den Hartog. De strafzaak tegen Holleeder staat of valt met getuigenverklaringen. Ander bewijs is er niet.

Volgens Willem Holleeder zijn de beschuldigingen onzin. Hij heeft ook in hoger beroep geen gelegenheid onbenut gelaten om te benadrukken dat zijn zus Astrid uit geldbejag ‘een verhaal in elkaar heeft gezet’ en Sonja Holleeder en Den Hartog daarin heeft meegesleurd. Astrid zou onder meer zijn uit geweest op een groot bedrag in contanten dat zij voor hem beheerde en op inkomsten vanuit de Amerikaanse verfilming van de Heineken-ontvoering.

Oprechtheid

De aanklagers onderstreepten woensdag dat hij zijn verhaal net als bij de rechtbank ook in de 35 dagen die de inhoudelijke behandeling in hoger beroep tot nu toe heeft geduurd op geen enkele manier heeft onderbouwd. Daar tegenover plaatsten zij het verhaal van Astrid Holleeder, die een goede baan als advocaat vaarwel moest zeggen, in een sociaal isolement belandde en zich voortdurend zorgen moet maken om haar veiligheid en die van haar dierbaren.

‘Haar verklaringen getuigen van oprechtheid en moed. Eigenbelang of geldelijk gewin was geen motief, wraak evenmin. Uit haar verhaal spreekt compassie, die getuigt van de worsteling die ze heeft doorgemaakt. Ze wilde haar broer niet verraden, maar kon uiteindelijk niet anders’, aldus de aanklagers. Ook Sonja Holleeder en Den Hartog verklaarden ‘betrouwbaar’, zeiden zij.

Het OM spreekt woensdag een groot deel van de dag met name over de algemene contouren in de zaak. Daarna volgt de bespreking van de verschillende moorddossiers.