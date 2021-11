Topman Orange krijgt voorwaardelijke celstraf om rol bij fraude

Richard, die al ongeveer tien jaar de hoogste baas is van Orange, werd schuldig bevonden aan het helpen van de onlangs overleden oud-minister en zakenmagnaat Bernard Tapie. Dat zou hij gedaan hebben toen hij nog een hoge functie bij het Franse ministerie van Financiën bekleedde. In een arbitragezaak uit 2008 kende dat ministerie aan Tapie 403 miljoen euro toe als vergoeding voor schade die hij zou hebben geleden door de verkoop van Adidas aan de bank Crédit Lyonnais in de jaren negentig. Later stapte de Franse staat naar de rechter omdat de arbitragezaak in het conflict met de bank doorgestoken kaart zou zijn.

Wat volgde was jarenlang juridisch gesteggel. Tapie kreeg uiteindelijk in hoger beroep te horen dat hij de miljoenencompensatie weer moest teruggeven. Maar in 2019 werd hij door Parijse rechters vrijgesproken van fraude. Ook werd toen nog gezegd dat er geen bewijs was dat Richard zich aan fraude schuldig had gemaakt. Tapie overleed begin vorige maand op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Orange heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Naar verluidt is er later op woensdag nog een bestuursvergadering gepland waarop de kwestie wordt besproken. Een topfunctionaris van het Franse ministerie van Financiën zei eerder dat Richard moet aftreden als hij zou worden veroordeeld. Richard zelf is het niet eens met het vonnis en vindt dat hij onterecht wordt veroordeeld. Hij is van plan om in cassatie te gaan bij het Franse Hooggerechtshof.