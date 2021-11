Geen vervolging om grote coronauitbraak in skioord Ischgl

Aanklagers in Oostenrijk hebben hun onderzoek stopgezet naar de grote coronauitbraak in skibestemming Ischgl, die ook populair is onder Nederlanders. Justitie bevestigt volgens Oostenrijkse media dat niemand wordt vervolgd. Er zou geen bewijs zijn dat mensen iets hebben nagelaten of strafbaars hebben gedaan waardoor het virus om zich heen kon grijpen.