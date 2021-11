Vergadering OMT vooralsnog niet vervroegd

Intensivist Diederik Gommers, een van de ‘vast uitgenodigde experts’ bij het OMT, had opgeroepen om woensdag al te vergaderen. Hij wil snel adviseren over strenge maatregelen, omdat volgens hem over tien dagen ‘code zwart’ dreigt te ontstaan. In die situatie moeten ziekenhuizen bij de ingang kiezen wie ze nog helpen en wie niet, omdat er niet genoeg bedden beschikbaar zijn.

