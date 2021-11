Autobouwers investeren 700 miljoen in Europese snellaadstations

De autofabrikanten hebben voor het uitbreiden van het Europese netwerk van laadstations eerder al het samenwerkingsverband IONITY opgezet. De vele elektrische wagens die ze de komende jaren verwachten te verkopen moeten immers ook ergens kunnen worden opgeladen. Zo hebben de autobouwers afgelopen jaren al zo’n 400 laadstations gebouwd langs de Europese snelwegen, in 24 landen, van Portugal tot Finland.

De verwachting van IONITY is dat dit aantal met de investering tegen 2025 toeneemt naar 1000 laadstations, met in totaal zo’n 7000 oplaadpunten. Ook de grote investeerder BlackRock heeft nu geld ingelegd. De autobouwers hadden elk al zo’n 200 miljoen euro in het bedrijf geïnvesteerd.

Op de markt voor snellaadstations in Europa zijn meer partijen actief. Zo heeft autobouwer Tesla een eigen Supercharger-netwerk. Ook het Nederlandse Fastned is een grote speler. De onderneming had aan het eind van derde kwartaal 164 snellaadstations in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zwitserland. Daarnaast is Fastned begonnen met de bouw van stations in Frankrijk.