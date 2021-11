Damrak veert op na zware verliesbeurt

De Amsterdamse AEX-index veerde woensdag weer wat op na de zware verliesbeurt een dag eerder. Vooral de Nederlandse chipbedrijven toonden herstel na de forse koersval op dinsdag. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, behoorde tot de sterkste stijgers dankzij een adviesverhoging. Beleggers waren verder vooral in afwachting van een reeks van macrocijfers uit de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.

Ook gaat de aandacht uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die na de slotbel op de Europese markten verschijnen. De aantekeningen geven mogelijk meer inzicht over de steunafbouw door de Amerikaanse centrale bank, die de rentes in de VS laag hebben gehouden. De rentes op de obligatiemarkten zitten in de lift sinds de aankondiging dat Fed-baas Jerome Powell mag aanblijven voor een tweede termijn. Zijn herbenoeming leidde tot speculatie dat de steunmaatregelen van de Fed nu mogelijk sneller afgebouwd kunnen worden en de rente eerder zal worden verhoogd.

De AEX op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 806,41 punten. Dinsdag zakte de hoofdindex 1,6 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 1064,32 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

Aegon

Verzekeraar Aegon profiteerde van het vooruitzicht van hogere rentetarieven en ging aan kop in de AEX met een winst van 2,4 procent. Just Eat Takeaway kreeg een koopadvies van JPMorgan en won 1,7 procent. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML wonnen tot 2,1 procent, na de koersverliezen van tot 6 procent een dag eerder. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 1,2 procent.

In Dublin zakte Ryanair 0,6 procent. Topman Michael O’Leary van de Ierse budgetvlieger waarschuwde dat het herstel van de Europese reissector wordt bedreigd door nieuwe coronamaatregelen in verschillende landen, zoals de lockdown in Oostenrijk. Air France-KLM verloor 0,7 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1244 dollar waard, tegen 1,1266 dollar een dag eerder. De Turkse lira zette de daling voort en bereikte een nieuw dieptepunt ten opzichte van de dollar. De munt zit in een vrije val door de onorthodoxe strategie van de Turkse president Erdogan om de hoge inflatie in het land te bestrijden met renteverlagingen in plaats van verhogingen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 78,90 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 82,65 dollar per vat.