Omroep ON! krijgt komend voorjaar middagprogramma bij NPO

Omroep Ongehoord Nederland (ON!) van Arnold Karskens gaat vanaf het voorjaar van 2022 twee dagen per week een middagprogramma maken voor NPO 1. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) na berichtgeving daarover in Trouw.

Eerder was het nog onduidelijk of en wanneer de aspirant-omroep van Karskens kon beginnen met uitzenden. De onderhandelingen tussen de omroep en de NPO verliepen volgens beide partijen moeizaam. Als een van de redenen daarvoor noemde NPO-directeur Frans Klein begin november dat het voorgestelde middagprogramma van ON! te duur zou worden. ON!-voorzitter Karskens ontkende dat. Inmiddels lijkt er dan toch overeenstemming bereikt.

Omroep ON! stelt zich al sinds de oprichting op als een omroep die "een kritisch geluid laat horen over onder meer het klimaat, de EU en immigratie". In het nieuwe middagprogramma schuiven volgens Karskens straks "politici en commentatoren aan die elders niet of nauwelijks aan bod komen".

In Trouw zegt ook scheidend NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman woensdag dat ON! een doelgroep wil vertegenwoordigen die zich niet gehoord voelt. "Ze praten bijvoorbeeld met ongevaccineerden, want zij vinden dat daar te weinig aandacht voor is. Dat die mensen worden geboycot. Volgens mij is dat totaal niet aan de orde, maar zij vinden van wel", aldus Rijxman. "Dus nu zitten ze vanaf januari in het bestel, maar ze moeten zich, net als alle andere omroepen, wel houden aan de journalistieke codes."

Ongehoord Nederland kreeg afgelopen zomer, net als Omroep ZWART, officieel de status van aspirant-omroep. Dat betekent dat ze de komende vijf jaar programma's mogen maken voor de NPO.