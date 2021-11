Britse regering wil verplicht levenslang bij dood hulpverlener

Criminelen die in Engeland of Wales hulpverleners doden tijdens hun werk, krijgen in de toekomst waarschijnlijk automatisch een levenslange gevangenisstraf opgelegd. De weduwe van de omgekomen agent Andrew Harper voert daar actie voor en heeft de steun gekregen van de regering. Die zegt zo snel mogelijk een Harper’s Law (Wet van Harper) te willen invoeren, berichten Britse media.

De 28-jarige agent Harper kwam in 2019 om het leven. Hij was afgekomen op een melding van een inbraak en vervolgens meegesleurd door een vluchtwagen. De verwondingen van de agent waren zo ernstig dat een collega hem niet meer herkende. Drie tieners kregen later gevangenisstraffen opgelegd van 16 en 13 jaar voor doodslag.

Weduwe Lissie Harper reageerde destijds geschokt op die uitspraak. Ze voerde daarna met succes actie om wetgeving aangescherpt te krijgen. De regering wil nu vastleggen dat rechters levenslang moeten opleggen aan mensen die tijdens criminele activiteiten de dood veroorzaken van een hulpverlener. Alleen in ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ kan een uitzondering worden gemaakt.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel bedankte de weduwe voor haar inzet. Ze zei dat het ‘terecht is dat toekomstige moordenaars via een levenslange gevangenisstraf het recht wordt ontnomen om hier vrij over straat te lopen’. Lissie Harper is daar blij mee en zei dat haar echtgenoot trots zou zijn geweest. De nieuwe regels worden volgens de BBC mogelijk begin volgend jaar al van kracht.