Chinese maker van elektrische auto’s Xpeng komt naar Nederland

Xpeng wil vanaf volgend jaar elektrische auto’s gaan verkopen in Nederland. Dat heeft vicevoorzitter Brian Gu van de Chinese autobouwer gezegd in een interview met de Amerikaanse zender CNBC. Volgens hem zal een elektrische auto van Xpeng een stuk goedkoper zijn dan die van concurrenten.

Xpeng verkoopt veruit de meeste van zijn auto’s in China, maar is in Europa al actief in Noorwegen. In dat land is inmiddels meer dan de helft van de nieuw verkochte auto’s elektrisch aangedreven, wat het een aantrekkelijke markt maakt voor makers van elektrische voertuigen. In 2022 wil Xpeng de stap maken naar Nederland, Denemarken en Zweden. Op termijn wil Xpeng de helft van zijn omzet boeken in China en de andere helft in de rest van de wereld.

Het Chinese bedrijf leverde in het derde kwartaal van dit jaar 25.666 voertuigen af, bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet verdrievoudigde ook bijna, naar 5,7 miljard yuan (800 miljoen euro). Daarop werd een verlies geboekt van 1,6 miljard yuan, tegen 1,1 miljard yuan in het derde kwartaal van 2020.