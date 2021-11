Geboortecijfer China in 2020 naar een nieuw dieptepunt

Het geboortecijfer van China is in 2020 tot een historisch dieptepunt gezakt, zo blijkt uit woensdag door het Chinese nationale bureau voor statistiek bekendgemaakte cijfers. Vorig jaar registreerde China 8,52 geboorten per 1000 mensen, een duidelijke daling ten opzichte van de 10,41 in 2019 en het laagste cijfer sinds de stichting van de Volksrepubliek China, in 1949.