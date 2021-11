HP Inc merkt sterke vraag naar pc’s

Het Amerikaanse informaticatechnologiebedrijf HP Inc merkt dat er nog altijd een grote vraag is naar zijn pc’s en andere componenten. De onderneming zag de inkomsten in het derde kwartaal van dit jaar met 9 procent stijgen tot 16,7 miljard dollar (14,8 miljard euro). Dat was meer dan waar in de markten alom rekening mee werd gehouden. Ook de winst viel hoger uit dan geraamd.