CNBC: honderden medewerkers Google tegen vaccinactiebeleid

Honderden medewerkers van Google, dat onderdeel is van techconglomeraat Alphabet, hebben zich verzet tegen het vaccinatiebeleid van de onderneming. Google vroeg zijn 150.000 medewerkers om voor 3 december hun vaccinatiestatus te uploaden naar een intern systeem, ook de mensen die niet van plan waren om naar kantoor te komen. Dat staat in interne documenten die de Amerikaanse nieuwszender CNBC inzag.

Amerikaanse bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten van president Joe Biden per 4 januari ervoor zorgen dat hun werknemers volledig tegen corona gevaccineerd zijn of regelmatig getest worden. In een reactie daarop vroeg Google de gegevens van zijn personeel op. Het techbedrijf heeft ook gezegd dat alle werknemers die direct of indirect werken voor overheidsprojecten gevaccineerd moeten zijn, ook als ze thuis werken.

‘Vaccins zijn de sleutel tot ons vermogen om een veilige terugkeer naar kantoor voor iedereen mogelijk te maken en de verspreiding van Covid-19 in onze gemeenschappen te minimaliseren’, schreef Chris Rackow, hoofd beveiliging van Google, in een e-mail die eind oktober is verstuurd. In de e-mail kregen werknemers tot 12 november de tijd om vrijstelling aan te vragen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die om medische of religieuze redenen geen vaccin nemen. Per geval zou uitzonderlijk worden beslist.

Het manifest binnen Google is ondertekend door ten minste 600 werknemers. De leiding van Google wordt daarin gevraagd om het vaccinatiebeleid in te trekken en een nieuw plan op te stellen. Ook worden werknemers opgeroepen zich tegen het plan te verzetten, ook mensen die al gevaccineerd zijn.