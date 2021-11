Gommers wil ‘keiharde maatregelen’: over 10 dagen code zwart

Over tien dagen zitten de intensive care-afdelingen in ‘code zwart’, waarbij ziekenhuizen moeten besluiten wie ze nog kunnen helpen en wie niet. Dat zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. ‘Ik denk dat er nu een momentum is om keiharde maatregelen te nemen en dat zo snel mogelijk’, zegt hij tegen de Tweede Kamer.

‘Het is écht 1 minuut voor 12. Als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld te klein’, aldus Gommers. Hij zou Kamerleden eigenlijk bijpraten over 2G-bewijzen, maar volgens hem moeten er eerst veel strengere maatregelen voor iedereen komen. Anders is het kabinet veel te laat met maatregelen ‘om een zorginfarct eind volgende week te voorkomen’.

De ic-baas heeft dan ook zijn collega’s uit het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd of ze niet eerder konden vergaderen, ‘morgen in plaats van vrijdag’. Hij wil snel adviseren over strenge maatregelen, ‘omdat wij niet in code zwart kunnen komen terwijl het land nog open is. Dat kan niet.’ Als er onverhoopt een groot tekort ontstaat op de ic van bemande bedden, kan het niet zo zijn dat mensen nog kunnen winkelen en de kroeg in kunnen, aldus Gommers.

‘De uitstroom aan personeel is zo groot geweest dat we veel minder rek hebben, en dat we veel minder ic-capaciteit hebben’, legt Gommers uit. ‘Dus de bedden staan er, de beademingsapparaten staan er, de monitoren zijn er, maar we missen de verpleegkundigen.’ Daarom kan de intensive care niet zo opschalen zoals het in de eerste golf deed.