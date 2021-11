Plan B: reizigers van en naar Schiphol betalen vanaf 2036 2 euro

Als het Rijk niet met 1,5 miljard euro financiering komt voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, moet iedereen die met auto, trein, metro of bus van en naar knooppunt Schiphol reist straks een toeslag van 2 euro meebetalen. Dat is het plan B dat een alliantie van overheden en bedrijven heeft bedacht. De toeslag zou moeten ingaan vanaf het moment dat de metrolijn naar Schiphol klaar is, naar verwachting in 2036.

In die ‘Nationale Alliantie’ zitten de Vervoerregio, de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol. In april bleek dat het Nationaal Groeifonds een bedrag van 1,5 miljard euro heeft gereserveerd voor het doortrekken van de Amsterdamse metrolijn. Dat gebeurde onder de voorwaarde dat het Rijk voor 9 januari voor nog eens 1,5 miljard euro zou zorgen.

De Amsterdamse wethouder Egbert de Vries (Vervoer) schrijft nu in een brief aan de regioraad van de vervoerregio Amsterdam dat de alliantie niet verwacht dat er voor 9 januari zicht is op dat geld vanuit het Rijk, ‘gezien de demissionaire status van het kabinet en de nog voortdurende vorming van een nieuw kabinet’.

Profiteren

Daarom is er alvast een plan B gemaakt, de Tijdelijke Bereikbaarheidstoeslag Knooppunt Schiphol (TBKS). De alliantie beredeneert dat alle reizigers van en naar knooppunt Schiphol ervan profiteren als de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken naar de luchthaven, omdat het ‘meer ruimte creëert in de trein, op het spoor, in de bus en op de weg rondom Schiphol’. Het gaat daarbij alleen om reizigers die Schiphol als begin- of eindhalte gebruiken, niet om de overstappers. Voor werknemers wordt een toeslag van 0,25 eurocent voorgesteld. De heffing kan weer worden opgeheven zodra het nodige bedrag is opgehaald.

De Vries benadrukt in de brief dat het nog niet zeker is dat de toeslag er gaat komen. ‘Als er alsnog geld vanuit het Rijk komt, dan kunnen we afzien van plan B.’