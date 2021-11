VN-gezant voor Libië vertrekt maand voor verkiezingen

De gezant van de Verenigde Naties voor Libië is een maand voor de verkiezingen in het Noord-Afrikaanse land opgestapt. Diplomaten rond de VN-Veiligheidsraad, het orgaan dat een opvolger moet benoemen, hebben dat gemeld. De beweegredenen van de Tsjech Jan Kubis, die begin dit jaar aantrad als bemiddelaar, zijn onduidelijk. Mogelijk voelde hij zich te weinig gesteund.

De VN speelden ruim een jaar geleden een grote rol bij het tot stand brengen van een wapenstilstand in het land dat sinds de dood van dictator Muammar Kadaffi in 2011 in chaos en conflict verkeert. De presidentsverkiezingen staan gepland voor 24 december. Maar liefst 98 kandidaten hebben zich gemeld bij het registratiekantoor. Een eerste lijst volgt later deze week.

Twee bekende figuren stelden zich onlangs kandidaat: krijgsheer Khalifa Haftar en Saif al-Islam, een zoon van Kaddafi die wordt gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag. De parlementsverkiezingen in het olierijke land zijn opgeschoven naar begin volgend jaar.