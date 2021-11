Verplichte coronavaccinatie voor Duits leger

Het Duitse leger gaat een coronavaccinatie verplichten, als eerste instantie in het land. Het ministerie van Defensie en een afvaardiging van het personeel hebben besloten de prik tegen het coronavirus op te nemen in de lijst verplichte inentingen, melden Duitse media.

Defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer had herhaaldelijk nadrukkelijk gepleit voor een vaccinatieplicht. ‘Een volledige immunisatie van de soldaten is steeds meer in ons belang’, aldus een woordvoerder. De militairen van de Bundeswehr moeten zich nu bijvoorbeeld al laten prikken tegen tetanus of, bij inzet in bepaalde gebieden, tegen gele koorts. Een weigering kan worden bestraft.