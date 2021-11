VS schrappen Colombiaanse rebellenbeweging FARC van terreurlijst

De Verenigde Staten schrappen de Colombiaanse rebellenbeweging FARC van hun lijst buitenlandse terreurorganisaties. De stap is bedoeld als steun voor het kwetsbare vredesakkoord tussen de FARC en de Colombiaanse regering dat vijf jaar geleden werd gesloten, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

De overeenkomst tussen de voormalige aartsvijanden maakte een einde aan een bloedig 52-jarig conflict. De FARC is in Nederland ook bekend omdat Tanja Nijmeijer uit Denekamp zich in 2002 bij de communistische rebellen aansloot. Ze was later betrokken bij de vredesonderhandelingen. De VS hebben haar aangeklaagd voor terrorisme omdat ze zou hebben deelgenomen aan de ontvoering van drie Amerikaanse burgers.

Kort na het vredesakkoord besloot de Europese Unie al de FARC te verwijderen van de Europese terreurlijst.