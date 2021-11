Louis Andriessen, Afrojack en Tiësto maken kans op Grammy Award

Meerdere Nederlanders maken dit jaar kans op een Grammy Award. De eerder dit jaar overleden componist Louis Andriessen is genomineerd, net als de dj's Afrojack en Tiësto. Andriessen is genomineerd in de categorie Best Contemporary Classical Composition, met het album Andriessen: The Only One dat The Los Angeles Philharmonic van zijn werk maakte. Afrojack en Tiësto maken met hun Franse collega David Guetta kans op een beeldje in de categorie Best Dance Electronic Recording.