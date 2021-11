Kabinet bespreekt mogelijk vervroegen coronapersconferentie

Er is nog niets definitief besloten over het vervroegen van de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge, laten bronnen weten. Maar het is ‘geen ondenkbaar scenario’, zo is ook te horen.

Woensdag komen de meest betrokken bewindslieden bij het coronadossier weer bijeen. Het Outbreak Management Team (OMT) komt vrijdag met een nieuw advies. Zondag zal er dan weer overleg zijn op het Catshuis. Dan kan er maandag of dinsdag weer een persconferentie worden gehouden.

De besmettingscijfers en opnames in het ziekenhuis blijven stijgen ondanks recent aangekondigde maatregelen. Rutte en De Jonge deden maandag nog een oproep aan iedereen om zich aan de basisregels te houden. Deze week moeten de besmettingscijfers beginnen te dalen, anders zijn nieuwe aanscherpingen nodig, waarschuwden ze.