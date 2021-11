Groei Amerikaans bedrijfsleven onder druk door tekorten

Amerikaanse bedrijven groeien nog altijd, maar wel iets minder hard dan vorige maand. Dat valt op te maken uit cijfers van IHS Markit, die de bedrijvigheid weergeven. Volgens economen van dat onderzoeksbureau worden bedrijven vanwege problemen in de leveringsketen belemmerd in hun groei.

Ondanks de algehele groeivertraging voor het Amerikaanse bedrijfsleven is er nog altijd sprake van een sterke toename van de bedrijvigheid. Die ligt nog boven het langjarige gemiddelde van voor de coronacrisis.

Zowel de prijzen die bedrijven betalen voor grondstoffen en goederen als wat ze krijgen voor hun producten liggen op het hoogste niveau ooit. Voor de industrie geldt dat de voorraden aan geproduceerde spullen weer harder afnemen dan in de afgelopen anderhalf jaar.

Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen moeten de fabrieken wel hard draaien. De bedrijvigheid in de industrie nam dan ook toe. Dat is echter moeilijk om vol te houden omdat ze te maken hebben met moeilijk leverbare grondstoffen en halffabricaten, maar ook met personeelstekorten. De dienstensector groeide iets minder hard dan in oktober.