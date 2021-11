Meeste leraren in opiniepanel voor tijdelijke schoolsluiting

Medewerkers van basisscholen die hebben meegedaan aan een peiling van het EenVandaag Opiniepanel, zijn in meerderheid voor een tijdelijke sluiting van de scholen. In totaal deden 600 leraren, schooldirecteuren en andere basisschoolmedewerkers mee aan de peiling van het tv-programma. Van hen is 63 procent voor tijdelijke sluiting om het hoge aantal coronabesmettingen in het onderwijs tegen te gaan.

Over de invulling verschillen de meningen. De meeste steun onder de ondervraagde leraren (31 procent) is er voor het verlengen van de kerstvakantie met een week.

Ouders die aan dezelfde peiling meededen, zijn juist in meerderheid (61 procent) tegen het opnieuw sluiten van scholen. Ook het Outbreak Management Team (OMT) en het kabinet willen de scholen openhouden, in het belang van de leerlingen. ‘Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs op school krijgen. Dat is het allerbeste voor hun ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal’, schreef demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) daar maandag nog over.

Extra stap

Het kabinet vraagt volwassenen in het onderwijs wel ‘een extra stap te zetten en hun verantwoordelijkheid te nemen’. Dat houdt onder meer in dat leerkrachten zoveel mogelijk voorbereidend werk thuis moeten doen en bijvoorbeeld online moeten vergaderen in plaats van op school.

Van de onderwijsmedewerkers die aan de peiling meededen, is bijna de helft bang om zelf besmet te raken. Ook vinden veel docenten het volgens EenVandaag steeds lastiger om les te geven in de huidige omstandigheden, waarbij leerlingen en leraren regelmatig in quarantaine moeten na besmettingen of vanwege klachten.