RvS tegen kabinet: voorkom jojo-beleid met coronaregels

De Raad van State waarschuwt het kabinet niet steeds coronaregels los te laten om ze daarna weer in te voeren. Een dergelijk ‘jojo-effect’ leidt tot verwarring bij burgers, waardoor ze zich minder goed aan de coronaregels houden.

De belangrijkste juridische adviseur van de overheid begrijpt dat regels zo snel mogelijk worden losgelaten zodat de samenleving weer open kan. Maar als de cijfers vervolgens weer snel oplopen, moeten de regels weer worden teruggedraaid. Dit leidt niet alleen tot teleurstelling, maar tast ook de geloofwaardigheid van het kabinet aan, aldus de Raad van State. Het kan zelfs tot het tegenovergestelde effect leiden dat de druk op de zorg verder toeneemt.

De Raad van State komt met het advies naar aanleiding van de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, waarin de coronamaatregelen zijn opgenomen. Het adviesorgaan vindt het ‘gelet op de huidige omstandigheden’ gerechtvaardigd dat het kabinet deze wet verlengt.

Versoepelingen

De Raad van State pleitte eerder ook al voor ‘een zo consistent en coherent mogelijk beleid’. Eerder dit jaar waarschuwde de Raad van State dat de geloofwaardigheid van de regels in het geding is als aangekondigde versoepelingen niet kunnen doorgaan.

Het kabinet liet eind september zo goed als alle coronaregels los, maar moest daar in november weer op terugkomen. De versoepelingen leidden tot een nog steeds aanzwellende besmettingsgolf. Inmiddels moeten horeca en supermarkten weer om 20.00 uur de deuren sluiten en niet-essentiële winkels nog eerder. Vooralsnog neemt het kabinet in de eerste week van december het besluit of er meer regels nodig zijn. Maar demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge waarschuwden maandag dat er mogelijk al eerder strengere regels nodig zijn als de basisregels niet beter worden nageleefd.