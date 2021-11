Politiebond: voor handhaven 1,5 meterregel meer mensen nodig

De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben op korte termijn meer mensen nodig om te kunnen controleren of mensen zich houden aan de 1,5 meterregel. Dat zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, in reactie op het bericht dat het vanaf woensdag 24 november weer verplicht is om 1,5 meter afstand te houden.