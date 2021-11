Marechaussee pakte dit jaar meer mensensmokkelaars op dan in 2020

De Koninklijke Marechaussee (KMar) pakte dit jaar meer mensensmokkelaars en ongedocumenteerden op bij controles aan de grenzen dan in 2020. De organisatie ziet allerlei routes waarop geprobeerd wordt mensen illegaal de grens over te krijgen, waaronder een nieuwe migratieroute vanuit Belarus.

Vorig jaar onderschepte de opsporingsdienst aan de grenzen met België en Duitsland 196 mensensmokkelaars, dit jaar staat de teller tot nu toe op 230. Dit jaar stuitte de marechaussee op 3096 mensen die illegaal het land wilden inreizen, vorig jaar waren dat er 1104.

Duizenden migranten zijn in de afgelopen maanden via Belarus naar de EU gekomen. De EU beschuldigt Belarus ervan duizenden migranten de grens naar de EU-lidstaten over te sturen. Dat zou wraak zijn voor EU-sancties die Belarus opgelegd kreeg voor het hardhandig neerslaan van protesten tegen de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. Sinds september focust de marechaussee zich op illegale migratie vanuit het land. Volgens de KMar gaat het in Nederland niet om ‘hele grote aantallen’ van gesmokkelde mensen uit Belarus, zoals in Duitsland, maar gaat het hier om ‘enkele tientallen’.

Andere wegen

Ook ziet de marechaussee dat smokkelaars andere wegen proberen, zoals met bootjes via het Kanaal. Deze week hield de marechaussee een man aan in een busje met daarin tientallen zwemvesten en een opblaasbare boot. Hij was op weg naar Frankrijk en mogelijk bezig met het voorbereiden van een afvaart van ongedocumenteerden. ‘Levensgevaarlijk’, aldus de marechaussee.

De marechaussee controleert steekproefsgewijs aan de binnengrenzen van Groningen tot Maastricht tot Vlissingen, in onder andere treinen en langs snelwegen, en werkt samen met allerlei diensten in binnen- en buitenland. ‘En soms krijgen we ook nuttige tips, zoals laatst een belletje van een outdoorwinkelmedewerker, die het toch maar vreemd vond dat iemand een groot aantal zwemvesten en opblaaskano’s bij hem wilde kopen’.