Coalitie houdt apart debat over oplopende druk in de zorg tegen

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen geen apart debat over de verder oplopende druk in de zorg. SP-Kamerlid Maarten Hijink had daarom gevraagd omdat het volgens hem dreigt mis te gaan en hij kreeg steun van de voltallige oppositie. Maar de coalitie wil dat het onderwerp betrokken wordt bij een regulier coronadebat, waar het onder meer ook zal gaan over coronatoegangsbewijzen en de zogeheten 2G-maatregel. De vier partijen gaan ervan uit dat dit volgende week zal plaatsvinden.

Hijink had het debat nog deze week gewild, omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames oploopt. Volgens hem dragen debatten over 2G en coronapassen niet bij aan de bestrijding van de coronacrisis. Ook het Outbreak Management Team (OMT) schreef in een advies dat de maatregel alleen een middel is ‘om risico’s te beperken bij opening van sectoren en géén maatregel om virusverspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden’.

De Nederlandse Zorgautoriteit meldde dinsdag dat steeds meer ziekenhuizen er niet in slagen om alle zorg te leveren die binnen zes weken noodzakelijk is. De situatie in de ziekenhuiszorg is nu ‘ernstig’. Als het verder achteruitgaat, zouden ook nog de niveau’s ‘kritiek’ en ‘onbeheersbaar’ kunnen volgen.