Claudia de Breij gaat niet toeren met veelgeprezen Carré-show

Claudia de Breij gaat voorlopig niet toeren met haar veelgeprezen voorstelling over Heintje Davids. Dat heeft zij dinsdag via Instagram bekendgemaakt. Eerder meldde de cabaretière dat dit wel het voornemen was.

"Hallo lieve konijntjes, dit is een officiële waarschuwing", schrijft De Breij. "Als je Hier Ben Ik! nog wilt zien, moet je morgen, overmorgen of vrijdag komen want daarna is het voorbij." Na de reeks voorstellingen in Carré is het voorbij met Hier Ben Ik!. "‘Afscheid is met Heintje Davids natuurlijk altijd een beetje een tricky onderwerp maar ik durf toch wel voorzichtig te stellen dat het Heintje Davids-effect niet van toepassing is."

De cabaretière ontwikkelde de familievoorstelling over de succesvolle revueartieste in 2020 speciaal voor Carré, waar Heintje Davids ook honderden keren optrad. De show ging half oktober in première, maar twee dagen later moesten alle theaters hun deuren sluiten vanwege de lockdown. Slechts een paar honderd mensen hadden de voorstelling toen gezien.

De Breij hernam de voorstelling dit najaar in Carré. Zij kreeg interesse in het leven van Heintje Davids (1888-1975) toen zij vijf jaar geleden de Louis Davids-ring ontving, genoemd naar de broer van Heintje Davids. Heintje was het buitenbeentje van de familie Davids; op eigen kracht vond zij haar plek in het theater. De Joodse zangeres was de enige van de familie die de Tweede Wereldoorlog overleefde. Na de oorlog hernam zij meerdere keren haar succesvolle carrière.