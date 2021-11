Vijftien arrestaties voor smokkelen migranten via het Kanaal

Onder de arrestanten zijn Iraakse Koerden, Roemenen, Pakistanen en een Vietnamees. Zij zouden migranten in het noorden van Frankrijk hebben benaderd en hen hebben aangespoord het Kanaal in kleine bootjes over te steken. Volgens het onderzoek, dat in oktober vorig jaar begon, hielp dit netwerk maandelijks minstens 250 mensen bij hun reis naar het zuiden van Engeland.

Volgens de politie rekenden de smokkelaars 6000 euro per migrant. Ze zouden circa 3 miljoen euro winst hebben gemaakt. Bij de aanhoudingen, die vorige week al hadden plaatsgevonden maar nu pas zijn bekendgemaakt, is ook 40.000 euro in beslag genomen.

Frankrijk meldt dat dit jaar 31.500 migranten geprobeerd hebben de oversteek via het Kanaal te maken. Zo’n 7800 van hen werden op zee gered. Volgens de Britten zijn dit jaar al meer dan 25.000 migranten via deze route illegaal naar het VK gekomen, een verdriedubbeling van het aantal van vorig jaar.

Frankrijk en het VK werken samen om de migrantenstroom te stoppen, maar vinden beide dat de ander niet genoeg doet. De landen zijn daarnaast verwikkeld in een ruzie over het aantal vergunningen dat het VK na de brexit heeft afgegeven aan Franse vissers. Het zijn er volgens Frankrijk te weinig.