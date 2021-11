SBM krijgt Zwitserse miljoenenboete om oud corruptieschandaal

Het gaat om een al jaren bekend schandaal. SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. De onderneming zou tussen 2007 en 2011 honderden miljoenen dollars aan commissies hebben betaald aan buitenlandse handelsagenten.

Het leeuwendeel van dat geld ging naar Brazilië, maar ook in Angola en Equatoriaal-Guinea waren zaken niet in de haak. SBM trof al voor honderden miljoenen aan schikkingen met justitie in Brazilië, Nederland en de Verenigde Staten. Met de nieuwe Zwitserse boete behoort de kwestie ook in dat land nu eindelijk tot het verleden, benadrukt de onderneming.