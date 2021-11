Amazon en Apple krijgen boete 200 miljoen euro in Italië

De Italiaanse concurrentiewaakhond heeft boetes van in totaal 200 miljoen euro opgelegd aan de Amerikaanse technologieconcerns Amazon en Apple voor hun samenwerking bij de verkoop van Apple-producten en de geluidsapparatuur van Apple Beats. Door de concurrentieverstorende samenwerking tussen de twee grote concerns werden andere verkopers van deze producten in het land buitengesloten.

De Italiaanse mededingingsautoriteit concludeerde dat onder de contractuele bepalingen van een overeenkomst die op 31 oktober 2018 is aangegaan, officiële en niet-officiële wederverkopers van Apple- en Beats-producten geen gebruik mochten maken van de Italiaanse webwinkel Amazon.it. Daarmee werd de verkoop van die producten in Italië alleen aan Amazon toegestaan en op een ‘discriminerende wijze’ aan geselecteerde partijen.

Volgens de Italiaanse waakhond is deze samenwerkingsovereenkomst tussen Apple en Amazon in strijd met de EU-regels en moeten de bedrijven een einde maken aan de verkoopbeperkingen in het land. Het grootste deel van de opgelegde boete is voor iPhone-maker Apple, die 134,5 miljoen euro moet betalen. De boete voor Amazon bedraagt 68,7 miljoen euro.