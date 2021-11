VS kunnen dinsdag strategische oliereserves gaan vrijgeven

Het is niet duidelijk hoeveel olie uit de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve (SPR) wordt vrijgegeven. Daarbij kunnen oliebedrijven ruwe olie uit de reserves ontvangen die ze dan later moeten teruggeven aan de overheid, plus rente. Dat wordt dan een SPR-swap genoemd. Een vergelijkbare regeling was er ook na de orkaan Ida die de olie-industrie in het zuiden van de VS flink raakte, waardoor er brandstoftekorten dreigden.

Naar verluidt zijn de VS van plan om over een bepaalde periode meer dan 35 miljoen vaten olie uit de reserves vrij te geven. Japan en India hebben al aangegeven bereid te zijn om mee te doen met de vrijgave van strategische reserves. De Amerikaanse president Joe Biden probeert ook China en Zuid-Korea mee te krijgen.

Kritiek op OPEC

Biden heeft kritiek geuit op de oliealliantie OPEC+ omdat die te weinig zou doen om de hoge olieprijzen tegen te gaan. Hij vindt dat oliekartel OPEC en diens bondgenoten als Rusland nog meer olie moeten gaan oppompen. De hoge brandstofprijzen raken aan de populariteit van Biden. Hij houdt dinsdag een toespraak over de economie en manieren om de hoge inflatie te bestrijden.

Als de strategische reserves inderdaad worden vrijgegeven, kunnen de olieproducerende landen van de OPEC+ mogelijk hun eigen productie gaan aanpassen, zo hebben afgevaardigden van het oliekartel gezegd.