Meer sancties VS tegen gaspijpleiding Nord Stream 2

De sancties werden opgelegd aan twee schepen en een bedrijf dat banden zou hebben met Rusland. De Verenigde Staten hebben nu meerdere bedrijven, personen en schepen op de zwarte lijst staan vanwege betrokkenheid bij Nord Stream 2. Overigens heeft de Amerikaanse president Joe Biden eerder al wel afgezien van nog hardere sancties tegen de pijplijn om zo de banden met Duitsland niet nog verder onder druk te zetten.

De Russische ambassadeur in de VS reageerde boos op de nieuwe sancties die volgens hem onacceptabel zijn en internationaal recht schenden. Hij stelt dat de Amerikaanse pogingen om de export van Russisch gas naar Europa te belemmeren de principes van de vrije markt ondermijnen.

De pijpleiding is compleet, maar wacht nog op goedkeuring voor gebruik van de Duitse autoriteiten. Het certificeringsproces werd vorige week opgeschort vanwege een juridische hindernis. De goedkeuring van de Duitse toezichthouder is een van de laatste stappen voor de ingebruikname van de pijpleiding die naar verwachting de Russische gaslevering aan Duitsland zal verdubbelen. Door de vertraging is het wel onwaarschijnlijker geworden dat Nord Stream 2 de gastekorten in Europa deze winter kan helpen verlichten.