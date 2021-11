Herbenoeming baas Fed drukt op sentiment beleggers in Azië

Vooral voor techaandelen, die erg gevoelig zijn voor het oplopen van de rente, wordt dat laatste als iets ongunstigs beschouwd. Vandaar dat Amerikaanse techbedrijven op Wall Street het maandag ook al moesten ontgelden. Het Chinese tech- en internetconcern Tencent leverde in Hongkong bijna 3 procent in, terwijl smartphonefabrikant Xiaomi 1,4 procent kwijtspeelde. Bij de Aziatische noteringen van de Chinese internetbedrijven Alibaba en JD.com was eveneens sprake van een koersdaling.

Samsung won 0,4 procent. Het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern heeft naar verluidt besloten om een nieuwe chipfabriek te bouwen in Texas. Daarmee zou Samsung gehoor geven aan de wens in Washington dat er meer halfgeleiders geproduceerd worden op Amerikaanse bodem. Voor Samsung zelf zou de stap ook extra kansen kunnen bieden op de Amerikaanse markt waar veel vraag is naar chips.

De belangrijkste beursgraadmeters in Seoul en Hongkong gingen tot meer dan 1 procent omlaag. De stemming was niet overal hetzelfde. Op de beurs in Shanghai ging de graadmeter geholpen door geruchten over extra economische steun van de overheid juist 0,2 procent omhoog en ook in Sydney (plus 0,7 procent) won de aandelenmarkt terrein. De beurs in Tokio, normaal de beurs waar het meeste op gelet wordt in Azië, bleef gesloten in verband met de Japanse Dankdag voor de Arbeid. Japan heeft veel eigen feestdagen waarop ook beleggers een dagje niet aan het werk hoeven.