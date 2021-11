Advocaat: bijna 116 miljoen euro voor nabestaanden Parkland

De Amerikaanse regering betaalt naar verwachting een schadevergoeding van in totaal zo’n 130 miljoen dollar (omgerekend bijna 116 miljoen euro) aan de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij op een middelbare school in de staat Florida in 2018. Volgens Kristina Infante, een advocaat van de nabestaanden, heeft de regering een voorlopige schikking bereikt met ouders van de omgekomen scholieren, die een rechtszaak hadden aangespannen.

‘Hoewel niets kan herstellen wat de families hebben verloren, betekent deze schikking een belangrijke stap in de richting van gerechtigheid’, zei Infante maandag in een persverklaring.

Op 14 februari 2018 schoot de destijds 19-jarige Nikolas Cruz veertien scholieren en drie medewerkers dood in de Marjory Stoneman Douglas High School in de plaats Parkland. Zeventien anderen raakten gewond. Het was een van de dodelijkste schietpartijen bij een onderwijsinstelling in de Amerikaanse geschiedenis. Cruz bekende vorige maand schuld. Met de schuldbekentenis hoopt hij mogelijk de doodstraf te ontlopen.

Ouders van de slachtoffers begonnen in 2018 een rechtszaak. Volgens hen is de nationale recherche FBI nalatig geweest door waarschuwingen over Cruz die via een tiplijn binnenkwamen niet juist te behandelen. Via de tiplijn van de FBI was onder meer gemeld dat Cruz een verlangen zou hebben uitgesproken om een schietpartij op een school uit te voeren. Ook waren er tips over zijn groeiende wapencollectie binnengekomen.

De moorden leidden tot een nationale, door scholieren geleide beweging voor strengere wapenwetten en meer veiligheid op scholen.