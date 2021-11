Recordaantal Nederlandse huishoudens belegt

Een recordaantal Nederlandse huishoudens steekt geld in aandelen. Onderzoeksbureau Kantar, dat dit al sinds 1997 onderzoekt, komt uit op 1,96 miljoen beleggende huishoudens. Het oude record stamt uit 2000, ten tijde van de internetbubbel, toen 1,9 miljoen huishoudens geld staken in de aandelenmarkt.

Al zes jaar op rij groeit het aantal huishoudens dat belegt, dit jaar met 12 procent. Dat is een iets minder sterke stijging dan vorig jaar toen de toename 17 procent bedroeg. Voor volgend jaar kan de groei ook doorzetten, want 13 procent van de ondervraagde huishoudens heeft plannen om te gaan beleggen.

De belangrijkst reden om te gaan beleggen is de lage rente. Ook geven mensen aan dat het een stimulans is als ze horen van vrienden en bekenden die met beleggen zijn begonnen. Of dat ook uitkomt hangt volgens Kantar vooral af van de ontwikkeling op de beurs. Als die blijft stijgen zullen mensen zich aangetrokken blijven voelen tot de beurs.