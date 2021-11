Videovergaderdienst Zoom verrast met positieve vooruitzichten

Videovergaderdienst Zoom Video denkt in het slotkwartaal van zijn gebroken boekjaar evenveel omzet te boeken als in het afgelopen derde kwartaal. In die periode, die voor Zoom eind oktober ten einde kwam, tikten de verkopen de 1,05 miljard dollar aan. Dat is omgerekend zo’n 935 miljoen euro.