Ethiopische premier naar het front om troepen te leiden

De oorlog in het Afrikaanse land woedt inmiddels een jaar, er zijn duizenden doden gevallen. Het Ethiopische leger, het TPLF en Eritrese milities hebben zich volgens onafhankelijke waarnemers schuldig gemaakt aan gruwelijke misdaden. In onder meer Tigray lijden door blokkades honderdduizenden mensen honger.

Het TPLF, dat 25 jaar aan de macht is geweest, heeft aanvallen afgeslagen, allianties gesloten en gebieden veroverd. Het Ethiopische leger gaat het anders aanpakken, zei defensieminister Abraham Belay na regeringsoverleg in dreigende taal, zonder details te geven.

Waarschuwing

Verscheidene westerse landen hebben hun burgers opgeroepen te vertrekken uit Ethiopië. De Afrikaanse Unie probeert via gezant Olusegun Obasanjo een staakt-het-vuren te bewerkstelligen, vooralsnog vruchteloos.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwde afgelopen week dat het land zich op een verwoestend pad bevindt en riep premier Ahmed op zijn verantwoordelijkheid te nemen en het geweld te beëindigen. Zijn gezant voor de regio was afgelopen weekend in Ethiopië om die boodschap over te brengen. Washington heeft eerder sancties uitgevaardigd.