Wall Street geeft winsten in slotfase weg door uitverkoop tech

De aandelenmarkten in New York hebben de sterke opening geen vervolg kunnen geven. In het laatste uur van de handelsdag gingen met name techbedrijven omlaag doordat beleggers winsten pakten. Eerder op de dag stond Wall Street nog stevig in het groen na de bekendmaking van president Joe Biden dat Federal Reserve-voorzitter Jay Powell een nieuwe termijn krijgt. Vooral banken werden door dat nieuws hoger gezet.

Biden twijfelde lang of hij Powell, die door Bidens voorganger Donald Trump werd benoemd, zou herbenoemen. De naam van Lael Brainard werd veel genoemd als zijn mogelijke opvolger. Brainard staat bekend als een tegenstandster van versoepelingen van de bankenregels die na de financiële crisis werden opgelegd, terwijl Powell bereid is tot enige versoepelingen. Banken als Citigroup, Goldman Sachs en Bank of America stegen tot 2,2 procent.

Techbedrijven hadden het zwaarder. Apple stond een groot deel van de handelsdag boven de oude recordstand, maar hield uiteindelijk een plusje van 0,3 procent over. Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-moeder Meta daalden tot 1,8 procent.

Twitter

Twitter (min 2,3 procent) maakte bekend zijn nieuwe winkeldienst deze week tijdens Black Friday te gaan gebruiken, in samenwerking met Walmart (plus 1,7 procent). Voor Twitter moet het laten winkelen van gebruikers via zijn berichtendienst tot een extra inkomstenbron leiden.

De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,1 procent op 35.619,25 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4682,94 punten en technologiegraadmeter Nasdaq werd 1,3 procent lager gezet tot 15.854,76 punten.

Vonage

Clouddienstverlener Vonage was een opvallende stijger met een winst van 27 procent na het nieuws dat het bedrijf voor 6,2 miljard dollar wordt overgenomen door de Zweedse maker van telecomapparatuur Ericsson. Ruimtevaartbedrijf Astra Space won ruim 17 procent. De onderneming heeft afgelopen weekend voor het eerst succesvol een raket de ruimte in gestuurd.

De euro was 1,1236 dollar waard, tegen 1,1262 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 76,32 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer, op 79,31 dollar per vat. Een opmerking van de olieproducerende landen in OPEC+ dat het bij het vrijgeven van oliereserves door onder meer de Verenigde Staten, Japan en India mogelijk zijn eigen productie aanpast stutte de prijzen.