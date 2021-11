OMT wil maatregelen op scholen voorlopig vermijden

Mogelijk zijn er dan ‘toch aanvullende maatregelen’ nodig op scholen, staat in het OMT-advies. Het kabinet had het deskundigenteam gevraagd naar advies over het basis- en voortgezet onderwijs omdat veel scholen recent klassen naar huis moesten sturen wegens besmettingen. Het OMT ziet ook dat vooral kinderen jonger dan twaalf ‘na de herfstvakantie vaker dan voorheen in uitbraken en clusters van coronagevallen betrokken zijn’.

Maar er is steeds meer bewijs ‘voor schade aan de ontwikkeling van kinderen’ die niet naar school kunnen om lessen te volgen. Daarom adviseert het OMT voorlopig nog geen nieuwe maatregelen voor schoolkinderen. Mogelijk moet de rest van de samenleving aanvullende maatregelen accepteren, waar kinderen ‘omwille van hun ontwikkeling’ zich niet aan hoeven te houden.

Overigens is het wel belangrijk dat ook basisschoolleraren thuisblijven als ze snotteren of andere corona-gerelateerde klachten hebben en zich laten testen, aldus het OMT. Kinderen moeten in quarantaine ‘als een huisgenoot of overig nauw contact positief getest is’.