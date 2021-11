Verenigd Koninkrijk nationaliseert wankelend energiebedrijf

Het Verenigd Koninkrijk gaat energiebedrijf Bulb Energy nationaliseren. Dat bedrijf staat op omvallen als gevolg van de hoge energieprijzen. Bulb is al het 21e Britse energiebedrijf dat sinds augustus ten onder gaat, maar met 1,7 miljoen klanten is het ook veruit het grootste tot nu toe.

De stijgende energieprijzen hebben in de Britse energiesector tot flinke problemen geleid. Veel kleiner energieleveranciers lokten klanten met lage tarieven en verloren daardoor flink geld op de vaste contracten toen de energie die ze in moesten kopen duurder werd. Daarnaast geldt in het Verenigd Koninkrijk een maximumtarief voor energie, waardoor de bedrijven momenteel ook geld verliezen op variabele contracten.

Voor Bulb wil de overheid door de rechter snel een speciale bewindvoerder aan laten stellen. De klanten van het bedrijf kunnen daardoor voorlopig gewoon blijven en de schatkist draait op voor de extra kosten. Experts verwachten dat die kosten op de langere termijn wel opgehaald zullen worden bij de energiesector. En die zal dat vermoedelijk weer door berekenen aan de Britse huishoudens.

Voor de problemen bij Bulb Energy moesten al ruim 2 miljoen Britse huishoudens noodgedwongen van energieleverancier wisselen. Zij werden door de toezichthouder ondergebracht bij andere bedrijven, net als in Nederland de afgelopen tijd enkele keren gebeurde. De nationalisatie van Bulb komt nadat de grotere Britse energiebedrijven aangaven niet zomaar meer klanten op te kunnen nemen zonder zelf in de problemen te komen.