Heineken investeert in Suriname miljoenen in uitbreiding

Bierbrouwer Heineken gaat zijn brouwerij in Suriname uitbreiden. Daarmee kan Heineken in Suriname jaarlijks 50 miljoen liter bier gaan produceren, 2,5 keer zoveel als nu. Er komen ook zo’n twintig banen bij. De uitbreiding wordt mogelijk door een wetswijziging die het Surinaamse parlement vorige week goedkeurde.

De afgelopen 66 jaar mochten lokale bierproducenten niet meer dan 20 miljoen liter bier per jaar produceren. De hogere productielimiet kan de Surinaamse overheid in potentie zeven miljoen euro extra accijnsinkomsten opleveren. Het past ook in het beleid van de regering van president Chan Santokhi om lokale productie en export te stimuleren.

Door de wetswijziging investeert Heineken enkele miljoenen euro’s, zegt directeur Reinoud Ottervanger van Heineken Suriname (Surinaamse Brouwerij). Door de uitbreiding kan Surinaamse Brouwerij nu zelf Heineken in Suriname gaan produceren, eerder was er alleen ruimte om het in Suriname populaire Parbobier te brouwen.

De directeur ziet ook mogelijkheden om Heineken en Parbobier uit te voeren. ‘’We zien exportmogelijkheden naar onder meer Nederland, Curaçao en de buurlanden Frans-Guyana en Guyana en wie weet Amerika’’, aldus de directeur.