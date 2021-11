Meer partijen willen dienstverlener Intertrust overnemen

Financieel dienstverlener Intertrust heeft na het overnamebod van investeerder CVC Capital Partners meer biedingen gekregen. Die liggen hoger dan het bod van CVC van 18 euro per aandeel. Het hoogste bod kwam neer op 22 euro per aandeel.

Intertrust geeft aan dat de nieuwe biedingen nog niet definitief zijn en dat er ook geen garantie is dat ze tot een overeenkomst zouden leiden. Desondanks bekijkt het bestuur ze allemaal zorgvuldig.

Intertrust maakte op 12 november bekend exclusieve onderhandelingen in te gaan met CVC. Begin deze maand kwam het bedrijf nog in het nieuws vanwege een brief van een ontevreden aandeelhouder die vond dat het bedrijf niet goed genoeg presteert en wellicht beter af zou zijn als het over zou worden genomen.

Het hoofdkantoor van Intertrust staat in Amsterdam. Er werken zo’n 4000 mensen bij het bedrijf. De beursintermediair verzorgt of controleert de financiële administratie en regelt belastingzaken van andere bedrijven of beleggers. Intertrust werkt onder meer voor de internationale voetbalbond FIFA. De financieel dienstverlener ging eind 2015 naar de beurs.