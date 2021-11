Topman Holland Casino vertrekt naar Oostenrijk

Topman Erwin van Lambaart van Holland Casino vertrekt naar Oostenrijk. Per maart neemt hij daar de leiding over van Casinos Austria, zo maken beide gokbedrijven bekend. Van Lambaart heeft de Nederlandse casinoketen bij zijn vertrek zo’n zes jaar geleid.

Casinos Austria heeft niet alleen casino’s in Oostenrijk, maar ook in Duitsland, Denemarken, Liechtenstein, Zwitserland, België, Servië, Hongarije, Noord-Macedonië, Egypte en Australië. Daarnaast heeft het bedrijf verschillende loterijen en goksites.

Holland Casino laat via president-commissaris Willem Bröcker weten het vertrek van Van Lambaart te betreuren, maar hem de carrièrestap te gunnen. Het gokbedrijf, dat eigendom is van de overheid, is al op zoek naar een nieuwe topman.