Zorgen over toenemende agressie tegen ziekenhuispersoneel

‘Patiënten en bezoekers pikken de maatregelen niet meer, en houden zich er ook niet meer aan. Als verpleegkundigen daar iets van zeggen, worden ze soms buitengewoon agressief bejegend.’ Volgens het Rotterdamse ziekenhuis is de agressie ‘heviger en dreigender’ dan voor de coronacrisis. Ook het Radboudumc in Nijmegen ziet dat medewerkers agressiever verbaal bejegend worden dan voorheen. Fysiek geweld blijft tot nu toe uit. Ook heeft het ziekenhuis geen extra beveiligers ingezet.

NU’91 zegt dat de agressie ‘een heel groot punt van zorg’ is, zeker met het oog op een eventueel code zwart. Dat is de toestand waarin ziekenhuizen zo weinig plekken overhebben dat ze moeten kiezen wie ze nog opnemen. ‘Hoe gaan mensen daarop reageren?’ Met het oog op die situatie is beveiliging ook in het Maastricht UMC+ ‘een thema’, aldus een woordvoerder. In crisisoverleggen wordt de optie besproken. Dat geldt volgens hem ook voor andere ziekenhuizen in Limburg.

Aangifte doen

Een woordvoerster van de beroepsorganisatie zegt dat verpleegkundigen nu al worden bedreigd, onder meer met ‘ik wacht je op’. Zij vindt dat werkgevers strenger moeten optreden als sprake is van zulke agressie. ‘Werkgevers moeten dan voor hun medewerkers aangifte doen, maar op dat vlak gebeurt te weinig.’

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden huurt voorlopig een derde beveiliger in voor de veiligheid van zijn medewerkers, zo kwam vorige week al naar buiten via de Leeuwarder Courant. In Friesland is volgens de krant steeds meer agressie tegen ziekenhuispersoneel.