Musea mogen zelf hun sponsors blijven kiezen

Demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven voelt er niets voor om instellingen als musea aan te spreken op sponsoring door bedrijven in fossiele brandstoffen. "Ik bemoei me er niet mee." Kamerlid voor de PvdD Christine Teunissen zou dat wel graag zien wegens de klimaatcrisis, stelde ze tijdens de behandeling van de cultuurbegroting.

Reclame door een tabaksproducent kan ook niet omdat roken slecht is voor de gezondheid, aldus de parlementariër, dus waarom door een benzineleverancier dan wel, want fossiele brandstoffen zijn slecht voor het milieu. Daarbij geeft de overheid veel instellingen subsidie, daar zou je dergelijke voorwaarden aan kunnen verbinden. Klimaatactivisten voeren al jaren campagne tegen sponsoring door bijvoorbeeld Shell.

Er zijn ook vragen gerezen over eventuele beïnvloeding door dergelijke bedrijven. Volgens de minister zijn culturele instellingen echter grotendeels vrij om hun sponsoren te kiezen, kijkend naar hun raden van bestuur en ook hun publiek. Bovendien zouden er in de begrotingen van de instellingen fikse gaten ontstaan door een verbod op een aantal sponsors.

Steunpakketten

De begrotingsbehandeling stond voor een groot deel in het teken van de problemen van de sector door corona. Ondanks verzoeken uit de Kamer wilde de minister niet vooruit lopen op de besprekingen over de steunpakken later deze week. "Dat hebben we afgesproken in het kabinet, want als iedere minister dat gaat doen, verdwijnt de integrale weging." Onder meer Lilianne Ploumen van de PvdA ziet de bui al hangen: "Dan wint het bedrijfsleven en verliest de cultuur. Als u het niet doet, gaat de minister van economische zaken het ook niet doen, dan kan ik u op een briefje geven."

"Daar waar beperkingen zijn, wordt er steun geregeld en indien nodig verlengd. Ik denk dat iedereen daarop mag vertrouwen", bezwoer Van Engelshoven echter. "Die belofte hebben we steeds gestand gedaan en die staat nog steeds." Het is niet zo dat hele onderdelen van de sector op omvallen staan. "Dat gaan we ook niet laten gebeuren." Er is voor gezorgd dat maakprocessen gaande konden blijven. "In de theaters staat een file van producties klaar", aldus de minister.

Het zal volgens haar echter niet lukken om alle zelfstandigen in de cultuur te helpen met specifieke maatregelen voor deze sector. Daarvoor is de crisis te groot en dat lukt ook in geen enkele sector, zei de bewindsvrouw.