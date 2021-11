OPEC+ past productie mogelijk aan als landen reserves vrijgeven

De OPEC+-landen zijn niet blij dat strategische oliereserves worden ingezet om de stijgende prijzen in toom te houden. Die reserves zijn bedoeld voor noodgevallen en daar is geen sprake van. Volgende week komt de OPEC+ bijeen om te praten over de productie voor december. Volgens de huidige plannen gaan de landen 400.000 vaten per dag extra produceren.

De Amerikaanse president Joe Biden vindt al langer dat de olieprijs te hoog is en riep OPEC+ daarom op meer te gaan produceren. De olieproducerende landen, die vorig jaar toen de olieprijzen kelderden daar veel last van hadden, voelden daar echter niets voor. Biden probeert daarom een coalitie te smeden van landen die elk een deel van hun reserves op de oliemarkt brengen. Japan en India hebben al aangegeven daartoe bereid te zijn en Biden probeert ook China aan boord te krijgen.