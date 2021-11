Brussel komt deze week met aanpassing coronapas om boosters

De Europese Commissie komt nog deze week met voorstellen die duidelijkheid moeten scheppen over de geldigheid van de QR-code in de CoronaCheck-app bij reizen in de EU. Volgens een woordvoerder werkt de commissie samen met de lidstaten en experts aan een ‘update’ van de regelgeving rond het certificaat.

Herziening van de regels voor de toepassing van het Digitaal Corona Certificaat (DCC) lijkt nodig nu lidstaten boosters zetten of gaan zetten waardoor het begrip ‘volledig gevaccineerd’ op de helling staat. Nu kan iemand volgens de Europese afspraken een QR-code krijgen als hij volledig gevaccineerd is met één Janssen-prik of twee inentingen met de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna of AstraZeneca. In bijvoorbeeld Griekenland gaan stemmen op de QR-code te laten vervallen voor gevaccineerde 60-plussers die niet na zes maanden een herhalingsprik halen.

Ook de invoering van de 2G-regel (genezen of gevaccineerd) is voer voor debat. Ongevaccineerde EU-burgers kunnen nu zonder problemen naar andere lidstaten reizen met een QR-code die bewijst dat ze zijn hersteld van Covid-19 (met een geldigheid van 180 dagen) of met een recente negatieve coronatest. Maar sommige landen accepteren geen negatieve test meer.

De Europese wetgeving over het DCC werd op 1 juli dit jaar van kracht en geldt vooralsnog voor een jaar voor reizen binnen de EU, zonder dat is bepaald hoelang de vaccinaties geldig zijn. Veel lidstaten gebruiken het systeem ook voor toegang tot musea, horeca of evenementen. Niet alleen de 27 EU-landen gebruiken het. Het is al in totaal 49 landen wereldwijd erkend.