Overnamenieuws Telecom Italia stuwt telecomsector op beurzen

De telecombedrijven stonden maandag in de belangstelling op de Europese beurzen. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Amerikaanse private investeerder KKR het Italiaanse Telecom Italia wil overnemen voor bijna 11 miljard euro. Op het Damrak profiteerde KPN van het overnamenieuws in de sector.

In Milaan werd Telecom Italia bijna een derde meer waard na de bevestiging dat KKR het in moeilijkheden verkerende Italiaanse telecombedrijf nieuw leven wil in blazen. Volgens Telecom Italia gaat het om een vriendschappelijk overnamebod. Het Franse mediaconcern Vivendi, dat een groot belang heeft in Telecom Italia, won 1,6 procent in Parijs.

KPN was de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdbedrijven met een plus van 2,7 procent. Volgens kenners zijn er nog altijd te veel telecomaanbieders in Europa en worden meer overnames en fusies voorzien.

Jerome Powell

Beleggers zijn verder vooral benieuwd of de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell wordt herbenoemd voor een tweede termijn of dat hij wordt vervangen door Fed-gouverneur Lael Brainard. President Joe Biden neemt daar deze week een besluit over. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 822,20 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1073,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

Philips (min 3 procent) was de grootste daler in de AEX. Het zorgtechnologiebedrijf stond vorige week ook al onder druk door de problemen met zijn beademingsapparatuur. Just Eat Takeaway daalde 2,7 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl won vrijdag nog ruim 6 procent door de strenge coronamaatregelen in Europa.

Majorel Group

Op de lokale markt won Majorel Group 4,7 procent na de overname van een Turks callcenterbedrijf. In Stockholm zakte Ericsson 3,7 procent. De Zweedse maker van telecomapparatuur koopt het Amerikaanse cloudbedrijf Vonage voor omgerekend 5,5 miljard euro. In Kopenhagen zakte Vestas 2 procent door een cyberaanval bij de Deense windturbinemaker.

Marks & Spencer steeg 3 procent in Londen dankzij berichten dat investeerder Apollo Global Management een bod overweegt op de Britse retailer. BHP won 0,8 procent in Londen. De mijnbouwer heeft een definitieve overeenkomst getekend over de fusie van zijn olie- en aardgasactiviteiten met die van Woodside Petroleum.

De euro was 1,1286 dollar waard, tegen 1,1318 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 75,85 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 78,82 dollar per vat.