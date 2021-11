ECB: meeste Europese banken hebben nog geen klimaatstrategie

De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt dat de meeste kredietverstrekkers in Europa nog geen concrete klimaatstrategieën hebben. De toezichthouder plant een grondige stresstest van de klimaatrisico’s voor de banken volgend jaar. De ECB wil daarmee in kaart brengen hoe gevoelig de financiële sector is voor natuurrampen en een mogelijke snelle transitie naar schone en duurzame energiebronnen.