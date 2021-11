Nog een persoon vast na rellen in Den Haag

Er zit nog een persoon vast voor openlijke geweldpleging na de rellen in Den Haag in de nacht van zaterdag op zondag. De overige achttien personen die werden aangehouden zijn weer vrij, zo laat de politie weten. Twaalf van hen krijgen een boete, bij vijf personen moet het Openbaar Ministerie nog naar de zaak kijken. De zaak tegen een persoon die was opgepakt voor belediging is geseponeerd.

De rellen begonnen zaterdagavond rond 22.30 uur in de omgeving van de Vaillantlaan, waar relschoppers brandjes stichtten en vuurwerk naar de politie gooiden. De groep leek erop uit een confrontatie met de politie aan te gaan, zo gaf de politie zelf aan. Voor de Schilderswijk en Transvaal werd een noodbevel afgekondigd.

Een van de relschoppers gooide een steen door de zijruit van een passerende ambulance die een patiënt naar het ziekenhuis vervoerde. Ook werden verkeerslichten vernield en werd de politie vanaf daken bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen. Op sommige plekken werden de ME, politiehonden en politie te paard ingezet. Vijf agenten raakten gewond tijdens de rellen in Den Haag. Zo liep een van hen bij een aanhouding een knieblessure en hersenschudding op.

Ook op andere plekken in het land was het onrustig afgelopen weekend, nadat vrijdag een demonstratie over de 2G-aanpak uit de hand liep in Rotterdam. Er werden tientallen mensen opgepakt door het hele land. De politie in Limburg wist maandagochtend niet hoeveel mensen nog vastzitten na rellen in Roermond en Stein. Ook bij andere korpsen waren deze cijfers niet bekend.